Сегодня, 19 июня, под Верховной Радой в Киеве проходят столкновения ветеранов-афганцев с полицейскими. "Страна" следит за событиями в онлайн-хронике.

В акции у парламента участвуют около 2 тысяч ветеранов войны в Афганистане, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, ветеранов АТО и шахтеров.

Полиция применяет спецсредства, митингующие бросают в сторону полиции бутылки.

Как сообщала "Страна", основными требованиями митингующих являются: отмена монетизации льгот, выделение более 6 млрд грн на развитие шахтерской отрасли, увеличение размера компенсационных выплат. Представители шахтерской отрасли также требуют погасить задолженность по зарплатам.

Шахтеры живут два месяца без зарплат, долг составляет 750 миллионов гривен, также протестующие требуют принять законопроект 8362 о бюджетной поддержке угольной отрасли.

Напомним также, что появились фото, как чернобыльцы и афганцы Раду штурмовали.