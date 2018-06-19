В понедельник, 19 июня на 180-м километре трассы Киев-Харьков "летевшая" на большой скорости легковая машина Audi врезалась в отбойник и загорелась.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Пассажирка автомобиля сгорела, парень-водитель госпитализирован в реанимацию.

По словам очевидца, автомобиль Audi влетел в отбойник и загорелся. Отбойник же оказался разбит на протяжении 100 м.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

"Страна" разбиралась, сколько нужно будет заплатить за легализацию евроблях и что будет, если не платить.

"Предложенная схема очень запутанная, дорогая и с массой подводных камней. будут массовые бунты автовладельцев", - предупреждает автоэксперт Сергей Креймер.

Напомним, что в Киеве обещают льготы водителям, которые пересядут на метро.