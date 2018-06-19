Девушка сгорела в ДТП на трассе Киев-Харьков: Audi "на скорости самолета" влетела в отбойник
В понедельник, 19 июня на 180-м километре трассы Киев-Харьков "летевшая" на большой скорости легковая машина Audi врезалась в отбойник и загорелась.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Пассажирка автомобиля сгорела, парень-водитель госпитализирован в реанимацию.
По словам очевидца, автомобиль Audi влетел в отбойник и загорелся. Отбойник же оказался разбит на протяжении 100 м.
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
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"Предложенная схема очень запутанная, дорогая и с массой подводных камней. будут массовые бунты автовладельцев", - предупреждает автоэксперт Сергей Креймер.
Напомним, что в Киеве обещают льготы водителям, которые пересядут на метро.
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