Крылатое выражение - "спорт вне политики" - можно сдавать в утиль. Это доказал последний случай на чемпионате мира по футболу - 2018.

Капитан сборной Мексики по футболу Рафаэль Маркес не сможет получить приз лучшего игрока за матч против Германии из-за того, что находится в "черном списке" Министерства финансов США.

Об этом сообщает The New York Times.

Футболист попал под санкции из-за предполагаемой причастности к деятельности наркокартеля, созданного Раулем Флоресом Эрнандесом. Санкции были введены и против связанных с Маркесом организаций, в том числе футбольной школы, носящей его имя. В Минфине США отметили, что футболист имел "давние связи с Эрнандесом", в том числе финансовые, он также якобы представлял интересы картеля и его главаря. Средства Маркеса в США были заморожены, а его виза аннулирована. Согласно закону, из-за санкций ни один гражданин США или компания не может иметь каких-либо связей с Маркесом.

Футболисту также запрещено пользоваться тренировочной формой сборной, на которую нанесены логотипы спонсоров, пить воду из бутылки официального поставщика команды, пользоваться продукцией спонсоров ЧМ-2018.

Приз лучшего игрока матча чемпионата мира брендирован маркой пива Bud, которая принадлежит имеющей заводы в США международной корпорации Anheuser-Busch InBev. В этой связи компания избегает упоминания названий своей продукции с Маркесом.

Ранее "Страна" сообщала, что на ЧМ-2018 вратарь сборной Египта отказался от награды по религиозным соображениям.