Компания Google создала проект искусственного интеллекта Medical Brain, который способном самостоятельно предсказать смерть пациента на основе полученных медицинских данных.

Об этом сообщает Vanity Fair.

Система базируется на составлении нейросетей, приспособленных для автономного обучения и развития.

Программа сможет прогнозировать не только вероятность смерти или выздоровления пациента, но и сроки нахождения в больнице и шансы повторного заболевания.

Искусственный интеллект анализирует ранее недоступные данные о пациенте, такие как записи из PDF-файлов и старых диаграмм. В прошлом анализ данных требовал от врачей больших временных затрат, однако теперь, это время они могут уделять пациентам.

Кроме того, система позволит быстрее и эффективнее делать предположения о ходе развития болезни.

По словам авторов проекта, Medical Brain смог предсказать смерть женщины, больной раком груди, точнее, чем врачи.

По оценкам врачей, пациентка могла умереть с вероятностью в 9,3%. Однако, проанализировав 175,6 тысяч факторов, Medical Brain дал другой результат, определив вероятность смерти женщины в ближайшие дни в 19,9%. Больная скончалась в больнице через несколько суток после этого.

Авторы проекта уверены, что новая система в будущем позволит ставить более точные диагнозы, а значит, спасти множество жизней.

Как сообщала "Страна", ученые выяснили, что недостаток сна ведет к ранней смерти, но спастись можно на выходных.

Также "Страна" писала, что искусственный интеллект снял первую короткометражку про опасный вирус.