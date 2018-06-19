Российский рубль оказался в списке валют, которые наиболее обесценились из-за обострения торговых отношений между США и Китаем. Об этом сообщает Интерфакс.

Российская валюта упала почти на 1% и сейчас за 1 доллар в России дают 64 рубля.

Кроме рубля, серьезно обвалились валюты Южной Африки и Турции.

Напомним, что 19 июня стало известно о решении президента США Дональда Трампа ввести пошлины на китайский импорт в размере 200 миллиардов долларов, если Китай решит ввести пошлины против американских товаров.

Ранее "Страна" писала о том, что Трамп одобрил введение пошлин на товары из Китая на $50 миллиардов.

Также мы сообщали, что рейтинг Трампа рекордно вырос впервые со дня его вступления в должность президента США.