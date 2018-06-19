По предварительным данным, в ходе стычек у здания парламента Украины пятеро сотрудников правоохранительных органов получили телесные повреждения.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Информация относительно полного числа пострадавших уточняется", - указано в опубликованном сообщении.

По данным полиции, одного активного участника конфликта доставили в участок. Ранее глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко заявил журналистам: "Пятеро наших пострадали".

По его словам, травмы не серьезные. Митингующие применили газовые баллончики из-за чего пострадали полицейские.

За порядком у здания парламента наблюдают около 500 правоохранителей.

Сообщается, что заявки на проведение акций были заблаговременно поданы в Киевскую городскую государственную администрацию.

"Утром участники акций перекрывали движение в центральной части Киева, а затем у стен парламента устроили толчею и стычку", - отметили стражи порядка.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Ранее сообщалось, что в столкновениях возле Рады пострадал один полицейский, задержанных нет.

Напомним, что столкновения произошли между протестующими афганцами и полицией.