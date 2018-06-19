Во вторник, 19 июня, Верховную Раду окружили тысячи афганцев, чернобыльцев, шахтеров и атошников. Они требуют возвращения и увеличения льгот, а также остановки их монетизации.

"Стране" удалось выяснить кое-какие требования митингующих:

Афганцы против монетизации транспортных льгот - на проезд им выделяют всего 72 грн в месяц. Также у них забирают санаторий.

Фото: Страна ua

У "Союз-Чернобыля" порезали льготы, лечение в специализированных больницах платное, питание - 6 гривен в день на ликвидатора, это в два раза меньше, чем в СИЗО.

Фото: Страна ua

Пенсии у инвалидов чернобыля ниже минимальных. Пенсионеры-силовики и военные требуют пересчета пенсий - 1500 добавки, обещанных Гройсманом - их не устраивают.

Фото: bykvu.com

Шахтеры - два месяца без зарплат, долг 750 миллионов гривен долга, требуют принять законопроект 8362 о бюджетной поддержке угольной отрасли.

Фото: bykvu.com

Как сообщала "Страна", 19 июня в центре Киева под зданием Верховной Рады произошли столкновения между протестующими афганцами и полицией. Афганцам удалось прорвать оцепление полиции на площади перед парламентом и прорваться непосредственно к зданию Рады. Сейчас они находятся под окнами парламента. В связи с этим перекрыты все входы и выходы в здание Верховной Рады - туда никого не пускают и не выпускают.