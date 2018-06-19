В Австралии умерла самая старая на планете самка орангутана - примату по кличке Пуан было 62 года. Об этом сообщает CNN.

Животное проживало в Пертском зоопарке с 1968 года. Орангутан болел возрастными заболеваниями, поэтому самку усыпили.

В 2016 году животное официально признали самым старым орангутаном на планете и занесли в Книгу рекордов Гиннесса.

По оценкам специалистов, Пуан родилась в джунглях Суматры в Индонезии. Потомство ее обитает в Европе, США и других точках земного шара. При этом некоторые особи были выпущены в дикую природу.

Пуан относилась к виду суматранских орангутанов, которых на сегодняшний день осталось около 14,6 тысяч.

Фото: edition.cnn.com

Как сообщала "Страна", в апреле в Австралии умерла самая старая в мире паучиха. Ей было 43 года.

Также "Страна" писала, что в николаевском зоопарке нашлась обезьяна - долгожитель, претендующая на мировой рекорд.