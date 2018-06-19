Сегодня умер известный украинский политик, драматург поэт Иван Драч. Он скончался после тяжелой болезни в больнице Феофания. Ему был 81 год. Драч завещал похоронить его в родном селе рядом с могилой сына Максима.

"Страна" вспомнила, что мы знаем о нем.

30 лет партийного стажа

Иван Драч родился 17 октября 1936 года в селе Телиженцы Киевской области. Он преподавал русский язык в школе, активно работал в комсомоле. Состоял в коммунистической партии с 1959 по 1990 год.

После службы в армии Иван Драч в 1958 году поступил в университет им. Шевченко. После его окончания он пошел на Высшие курсы киносценаристов и кинорежиссёров при Госкино СССР в Москве, где учился с 1962 по 1964 год. Позже Драч работал в газетах "Літературна Україна" и "Батьківщина" и на киевской киностудии им. А. П. Довженко.

В период учебы в Москве Иван Драч впервые начал писать стихи. Некоторые из них носили критический характер по отношению к СССР. Также он начал общаться с украинскими диссидентами, но после разгрома их движения в 1966 году Драч написал письмо с извинениями за то, что с ними связался.

И с тех пор и до конца 80-х годов отношения поэта и Советской власти были весьма теплыми.

Из КПСС - в "Рух"

После начала перестройки, во второй половине 80-х, Иван Драч решил сменить политический курс. В частности, он начал общаться с Вячеславом Чорноволом и рядом других политических деятелей, в результате чего был создан "Народный Рух Украины" в 1989 году.

До 1992 года Иван Драч был председателем Народного Руха.

В 1990 году Иван Драч стал народным депутатом в Верховной Раде. Известно, что именно он предложил написать в тексте проекта Декларации о суверенитете Украины про нейтральный статус страны.

На выборах в 1994 году Иван Драч в парламент не прошел, а вернулся в нардепы спустя 4 года – в 1998 году. В третий раз политик прошел в парламент от "Нашей Украины" в 2002 году. После этого созыва Иван Драч больше в Раду не проходил.

Творчество и взгляды Ивана Драча

Иван Драч начал свой творческий путь в период "хрущевской оттепели". В 1961 году киевская "Литературная газета" опубликовала его первое произведение - поэму-трагедию "Нож в солнце".

Первый сборник стихов Драча "Соняшник" вышел в 1962 году.

В советское время Драч написал целые циклы стихов, посвященных Ленину и коммунистической партии. Естественно, в них Советская власть и ее вождь не критиковались, а наоборот превозносились.

Вот например:

Віра — це праця. Все інше — тля.

Дихаю Леніним до останнього подиху...

Навшпиньках завмерла сива земля

В передчутті вогнеликого подвигу.

***

Славлю гнів твій, буряний таланте,

Крила славлю, підняті в імлі!

Вічну славу б’ють тобі куранти,

Леніним заведені в Кремлі.

Среди его известных произведений – "Смерть Шевченко" (1962), "Протуберанцы сердца" (1965), "К истокам" (1972), "Киевское небо" (1976), "Американская тетрадь" (1980), "Сабля и платок" (1981), "Храм солнца" (1988), "Чернобыльская мадонна" (1988) и другие.

Также Иван Драч активно выступал как художественный критик.

За свои произведения Драч был награжден званием Героя Украины в 2006 году. Среди других наград - Государственная премия СССР, орден Трудового Красного Знамени, орден князя Ярослава Мудрого.

Произведения Ивана Драча переведены на многие языки мира.

Так говорил Иван Драч

"Страна" собрала самые известные цитаты общественного деятеля и поэта:

"Бог все поставит на место, а ты ему все же помоги".

"Украинцы имеют право жить хорошо в своем украинском государстве тогда, когда москалям здесь будет комфортнее, чем в Москве, евреям — лучше, чем в Израиле, полякам — лучше, чем в Варшаве".

"Мне нестерпимо больно, когда вспоминаю, что тоже причастен к рождению государства, ставшего безнадежным аутсайдером в цивилизованном мире".

"Во всем, что произошло и происходит в Украине, виноваты, прежде всего, пять ее президентов, потом 20 премьеров и тысяча депутатов, среди которых и я, грешный, во многом повинен".

"Россия никогда не даст нам почувствовать себя победителями".

"Русский мир" будет приходить всегда. Нам надо научиться жить рядом с этой страшной империалистической страной. Так, как евреи научились жить рядом с Палестиной. Нам некуда деваться".

"Тарас Шевченко написал "Кобзарь" — вот это и есть наша Конституция. Если бы мы только услышали его как свою национальную идею, больше ничего не нужно — ни Библии, ни Торы. "Кобзарь" — это высочайший уровень любви к своему народу".

"Его поэзия была как глоток чистого воздуха"

Сергей Трымбач первым сообщил новость о смерти политика и поэта: "Умер Иван Драч. Сегодня, 19 июня, в Феофании. После тяжелой болезни. Умер утром. Значит, не нажился. Был ему 81 год.

Душа великого Поэта, кинематографистов, Общественный деятель улетает от нас ...

Еще вчера вечером я говорил с женой, Марией Михайловной. Надежда оставалась, однако же произошло то, что произошло".

Публицист Мирослава Бердник вспоминает о творчестве Драча: "Умер украинский поэт Иван Драч. Я не буду сегодня писать, что он был одним из тех, кто исключал моего отца из Союза Писателей, или что заявлял, что все беды украинцев из-за того, что всякие Сковороды и другие христиане проповедовали им доброту.

В начале 60-х это был один из самых талантливых поэтов и тогда его поэзия была как глоток чистого воздуха. Сегодня давайте вспомним его таким".

Дипломат Маркиян Лубкивский: "Сердце рвется от отчаяния. Вспоминаю своего папу и их дружбу. Где-то они, видимо, снова будут вместе.

Становится все меньше великих украинцев. Так больно".