Сегодня умер известный украинский политик, драматург поэт Иван Драч. Он скончался после тяжелой болезни в больнице Феофания. Ему был 81 год. Драч завещал похоронить его в родном селе рядом с могилой сына Максима.
"Страна" вспомнила, что мы знаем о нем.
30 лет партийного стажа
Иван Драч родился 17 октября 1936 года в селе Телиженцы Киевской области. Он преподавал русский язык в школе, активно работал в комсомоле. Состоял в коммунистической партии с 1959 по 1990 год.
После службы в армии Иван Драч в 1958 году поступил в университет им. Шевченко. После его окончания он пошел на Высшие курсы киносценаристов и кинорежиссёров при Госкино СССР в Москве, где учился с 1962 по 1964 год. Позже Драч работал в газетах "Літературна Україна" и "Батьківщина" и на киевской киностудии им. А. П. Довженко.
В период учебы в Москве Иван Драч впервые начал писать стихи. Некоторые из них носили критический характер по отношению к СССР. Также он начал общаться с украинскими диссидентами, но после разгрома их движения в 1966 году Драч написал письмо с извинениями за то, что с ними связался.
И с тех пор и до конца 80-х годов отношения поэта и Советской власти были весьма теплыми.
Из КПСС - в "Рух"
После начала перестройки, во второй половине 80-х, Иван Драч решил сменить политический курс. В частности, он начал общаться с Вячеславом Чорноволом и рядом других политических деятелей, в результате чего был создан "Народный Рух Украины" в 1989 году.
До 1992 года Иван Драч был председателем Народного Руха.
В 1990 году Иван Драч стал народным депутатом в Верховной Раде. Известно, что именно он предложил написать в тексте проекта Декларации о суверенитете Украины про нейтральный статус страны.
На выборах в 1994 году Иван Драч в парламент не прошел, а вернулся в нардепы спустя 4 года – в 1998 году. В третий раз политик прошел в парламент от "Нашей Украины" в 2002 году. После этого созыва Иван Драч больше в Раду не проходил.
Творчество и взгляды Ивана Драча
Иван Драч начал свой творческий путь в период "хрущевской оттепели". В 1961 году киевская "Литературная газета" опубликовала его первое произведение - поэму-трагедию "Нож в солнце".
Первый сборник стихов Драча "Соняшник" вышел в 1962 году.
В советское время Драч написал целые циклы стихов, посвященных Ленину и коммунистической партии. Естественно, в них Советская власть и ее вождь не критиковались, а наоборот превозносились.
Вот например:
Віра — це праця. Все інше — тля.
Дихаю Леніним до останнього подиху...
Навшпиньках завмерла сива земля
В передчутті вогнеликого подвигу.
***
Славлю гнів твій, буряний таланте,
Крила славлю, підняті в імлі!
Вічну славу б’ють тобі куранти,
Леніним заведені в Кремлі.
Среди его известных произведений – "Смерть Шевченко" (1962), "Протуберанцы сердца" (1965), "К истокам" (1972), "Киевское небо" (1976), "Американская тетрадь" (1980), "Сабля и платок" (1981), "Храм солнца" (1988), "Чернобыльская мадонна" (1988) и другие.
Также Иван Драч активно выступал как художественный критик.
За свои произведения Драч был награжден званием Героя Украины в 2006 году. Среди других наград - Государственная премия СССР, орден Трудового Красного Знамени, орден князя Ярослава Мудрого.
Произведения Ивана Драча переведены на многие языки мира.
Так говорил Иван Драч
"Страна" собрала самые известные цитаты общественного деятеля и поэта:
"Бог все поставит на место, а ты ему все же помоги".
"Украинцы имеют право жить хорошо в своем украинском государстве тогда, когда москалям здесь будет комфортнее, чем в Москве, евреям — лучше, чем в Израиле, полякам — лучше, чем в Варшаве".
"Мне нестерпимо больно, когда вспоминаю, что тоже причастен к рождению государства, ставшего безнадежным аутсайдером в цивилизованном мире".
"Во всем, что произошло и происходит в Украине, виноваты, прежде всего, пять ее президентов, потом 20 премьеров и тысяча депутатов, среди которых и я, грешный, во многом повинен".
"Россия никогда не даст нам почувствовать себя победителями".
"Русский мир" будет приходить всегда. Нам надо научиться жить рядом с этой страшной империалистической страной. Так, как евреи научились жить рядом с Палестиной. Нам некуда деваться".
"Тарас Шевченко написал "Кобзарь" — вот это и есть наша Конституция. Если бы мы только услышали его как свою национальную идею, больше ничего не нужно — ни Библии, ни Торы. "Кобзарь" — это высочайший уровень любви к своему народу".
"Его поэзия была как глоток чистого воздуха"
Сергей Трымбач первым сообщил новость о смерти политика и поэта: "Умер Иван Драч. Сегодня, 19 июня, в Феофании. После тяжелой болезни. Умер утром. Значит, не нажился. Был ему 81 год.
Душа великого Поэта, кинематографистов, Общественный деятель улетает от нас ...
Еще вчера вечером я говорил с женой, Марией Михайловной. Надежда оставалась, однако же произошло то, что произошло".
Публицист Мирослава Бердник вспоминает о творчестве Драча: "Умер украинский поэт Иван Драч. Я не буду сегодня писать, что он был одним из тех, кто исключал моего отца из Союза Писателей, или что заявлял, что все беды украинцев из-за того, что всякие Сковороды и другие христиане проповедовали им доброту.
В начале 60-х это был один из самых талантливых поэтов и тогда его поэзия была как глоток чистого воздуха. Сегодня давайте вспомним его таким".
Дипломат Маркиян Лубкивский: "Сердце рвется от отчаяния. Вспоминаю своего папу и их дружбу. Где-то они, видимо, снова будут вместе.
Становится все меньше великих украинцев. Так больно".