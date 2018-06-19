В США застрелили второго рэпера за день
В США убили второго рэпера за сутки. Американский рэпер Джимми Вопо был расстрелян в городе Питтсбург, штат Пенсильвания. Об этом сообщает CBS Pittsburgh со ссылкой на местную полицию.
"Талантливый рэпер с Питтсбурга Jimmy Wopo погиб в результате стрельбы из машины в районе Хилл Дистрикт в понедельник после обеда", - говорится в сообщении.
Сообщается, что после инцидента два человека были госпитализированы, однако один из раненых все же умер позже в больнице.
Отмечается, что настоящее имя 21-летнего рэпера - Травон Смарт.
В Facebook менеджер рэпера Джимми Уопо заявил о смерти своего подопечного, рассказав о том, что при жизни музыкант хотел самого лучшего для всего сообщества, своих друзей и семьи, а его самого ждало настоящее величие.
Фото: c-dr.ru
Как сообщала "Страна", в понедельник 20-летний американский рэпер Дуэйн Онфрой, известный как XXXTentacion, умер в больнице округа Броуард (Флорида) после огнестрельного ранения.
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