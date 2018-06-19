Бразильский судья Сандро Мейра Риччи госпитализирован после матча чемпионата мира 2018 Хорватия - Нигерия. У него - подозрение на разрыв связок. Победу в игре одержали "клетчатые" европейцы.

Об этом сообщается в Telegram.

Сообщается, что сейчас он в больнице.

Фото: t.me/offsider

Как сообщала "Страна", в Аргентине заключенные объявили голодовку с требованием показывать им матчи ЧМ - 2018.

"Мы приняли решение не принимать пищу в полдень и вечером до тех пор, пока нам не решат эту проблему", - заявили заключенные в своем протесте.

В групповом этапе чемпионата мира, после ничьи с Исландией, аргентинцам предстоит сыграть с хорватами и нигерийцами.

Напомним все результаты матчей и положение команд в группах чемпионата мира по футболу в России.