После матча ЧМ-2018 Хорватия-Нигерия судья попал в больницу с разрывом связок
Бразильский судья Сандро Мейра Риччи госпитализирован после матча чемпионата мира 2018 Хорватия - Нигерия. У него - подозрение на разрыв связок. Победу в игре одержали "клетчатые" европейцы.
Об этом сообщается в Telegram.
Сообщается, что сейчас он в больнице.
Фото: t.me/offsider
Как сообщала "Страна", в Аргентине заключенные объявили голодовку с требованием показывать им матчи ЧМ - 2018.
"Мы приняли решение не принимать пищу в полдень и вечером до тех пор, пока нам не решат эту проблему", - заявили заключенные в своем протесте.
В групповом этапе чемпионата мира, после ничьи с Исландией, аргентинцам предстоит сыграть с хорватами и нигерийцами.
Напомним все результаты матчей и положение команд в группах чемпионата мира по футболу в России.
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