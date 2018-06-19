Над Луцком пронесся ураган, в результате чего город затопило водой и засыпало градом. Об этом сообщает ТСН.

Непогода разгулялась в областном центре вечером в понедельник, 18 июня. Мощный ураган в Луцке выкорчевал деревья с корнями. Одно из них упало на припаркованный во дворе автомобиль.

Стихия бушевала около получаса. В результате дороги оказались под слоем воды и это привело к транспортному коллапсу.

Напомним, киевлянин снял на видео смерчь, который пронесся в столице над Святошинскими прудами.

Ранее "Страна"писала о том, что Под Одессой пронесся смерч на глазах у сотен отдыхающих.

Также мы сообщали, что синоптик показала на карте, где в Украине будут грозы, шквалы, град и даже смерчи.