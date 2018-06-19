Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что поощрять автомобилистов, которые согласятся пересесть на метро и оставить свои авто на парковке. Об этом сообщает ТСН.

Администрация столицы планирует построить сеть перехватывающих парковок возле станций метро. Для мотивации водителей к отказу от поездок на автомобиле планируется ввести льготы на проезд в общественном транспорте.

"Человек, который оставит свое авто на такой стоянке, будет иметь льготы на проезд в городском транспорте, или вообще сможет пользоваться им бесплатно", - сообщил мэр Киева.

Он добавил, что в городе достаточно парковок рядом с метро, но водители предпочитают не платить за парковку и бросают машины где попало.

Появление видеофиксации позволит контролировать этот процесс.

"Для безответственных водителей могу сказать: оставлять свой автомобиль в неразрешенном месте будет стоить более тысячи гривен. Я напомню, что в Киеве установлено много камер видеонаблюдения. Более шести тысяч. К концу года их будет более десяти тысяч, и они фиксируют все нарушения. Это очень эффективная система и мы используем все ее возможности", - подчеркнул мэр.

Напомним, что с сентября вступит в силу новый закон "О реформировании сферы парковки транспортных средств", в котором прописаны увеличенные штрафы за нарушение правил парковки.

Как сообщала "Страна", ранее Кличко рассказал о "космических" штрафах за неправильную парковку.

Напомним также, что у Кличко создают подразделение "контролеров парковок", которые смогут задерживать авто.