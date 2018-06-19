В правительстве объяснили, как оформлять субсидии гражданам в разводе.

Об этом сообщает Teplo.gov.ua.

Если супруги разведены и нет несовершеннолетних детей, то ни муж, ни жена не должны отражать в декларации своих экс-супругов, которые зарегистрированы и проживают отдельно.

При этом, если семья разведена, но есть несовершеннолетние дети, в декларации нужно отразить маму или папу ребенка, в зависимости от того с кем проживает ребенок.

После этого, лицо должно обратиться в Комиссию по вопросам назначения жилищных субсидий с заявлением, чтобы доходы родителя, который не зарегистрирован и не проживает вместе с ребенком, не включались в совокупный доход домохозяйства.

Вместе с заявлением необходимо предоставить также документ (справка из ЖЭКа, сельского/поселкового совета), что ребенок проживает с заявителем.

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