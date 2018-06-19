Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова заявила про срыв одновременного посещения политзаключенных с коллегой Татьяной Москальковой режиссера Олега Сенцова в Салехарде и журналиста Кирилла Вышинского в Херсоне. Таким образом, намечены новые переговоры омбудсменов Украины и России.

Об этом Денисова написала на странице в Facebook.

"Такие договоренности были на вчера. Впрочем, опять ничего не произошло. Я снова вынуждена констатировать, что Татьяна Москалькова (российский омбудсмен - Прим.Ред) не принимает решения, а только артикулирует то, что ей поручили донести. Меня снова пригласили на переговоры. Я еду, но...", - написала Людмила Денисова.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Она пояснила, что согласно предварительным договоренностям, первый визит Татьяны Москальковой должен был состояться к Кириллу Вышинскому.

"Достигли договоренностей со всеми органами, которые влияют на то, чтобы переправить Вышинского в киевский СИЗО. Такое согласие получено от СБУ, под следствием которого находится Вышинский, от следователя, который ведет его дело, и о сопровождении его в город Киев договорились с МВД", - уточнила украинский омбудсмен.

В то же время она должна была отправиться в Лабытнанги на встречу с уполномоченным по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе.

"Он сопровождает нас в колонию, где синхронно мы в 11:00, Татьяна Москалькова в 9:00 утра (она по киевскому времени, мы по местному времени) входим одновременно в колонии. Мы посещаем Олега Сенцова, она - Кирилла Вышинского", - приводит подробности предыдущих договоренностей Людмила Денисова.

По ее словам, речь шла также о том, что Москалькова посещает военнослужащих Максима Одинцова и Александра Баранова.

Как сообщала "Страна", омбудсмен Денисова заявила, что переговоры с Россией по визитам к политзаключенным зашли в тупик.