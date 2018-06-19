"Укрпочта" начала сотрудничество с одним из крупнейших мировых ритейлеров - компанией JD.com для ускорения доставки товаров из Китая в Украину.

Об этом передает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Сообщается, что экспресс-доставка товаров из Китая, приобретенных в этой сети, будет составлять до 14 дней. Стандартная доставка товаров из Китая в Украину ныне продолжается до 45 дней.

"В дополнение к почтовому канала доставки, которая уже существует, Укрпочта вместе с JD запустила новый экспресс-канал доставки JD-UKRPOSHTA. Теперь онлайн-шопинг будет еще доступнее и украинцы смогут приобрести товары на этой популярной во всем мире площадке", - заявил первый заместитель генерального директора по операционной деятельности Укрпочты Александр Перцовский.

Как отмечается, компания JD.com является третьей интернет-площадкой по объемам оборота в мире. В 2017 году общий оборот компании составил $56 млн.

Ранее в Укрпочте сообщали, что закроют часть отделений в селах и заменят их на почтальонов на автомобилях.

Как сообщала "Страна", в "Укрпоште" опровергли информацию о возможном банкротстве. Кризисное положение из-за роста минимальной заработной платы компания уже преодолела в 2017 году.

Напомним, что Укрпочта выпустила желто-голубую марку к финалу ЛЧ в Киеве.