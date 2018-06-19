Во вторник, 19 июня, покончил с собой призванный на воинскую службу резервист. Трагедия произошла на территории палаточного городка военных учений "Северная крепость", которые проходят в Черниговской области. Об этом командование "Север" сообщает на своей странице в Facebook.

В сообщении говорится, что резервист наложил на себя руки в 4:15 утра.

"Утром произошло печальное событие: умер человек, который накануне вечером приехал на учебу. Предварительный вывод служебного расследования - самоубийство", - говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что командир подразделения и все резервисты ночевали вместе в одной палатке.

"Он прибыл в лагерь вечером, на ужине и во время сна вел себя спокойно", - добавили в ведомстве.

По факту проводится расследование, о результатах которого командование части сообщит дополнительно.

Фото: facebook.com

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