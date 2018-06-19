Утром 19 июня скончался украинский поэт Иван Драч. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Национального союза кинематографистов Украины Сергей Трымбач.

По его словам, Иван Федорович скончался в больнице Феофания, после тяжелой болезни.

"Умер утром. Значит, не нажился. Было ему 81 год. Душа великого поэта, кинематографиста, общественного деятеля улетает от нас ... Еще вчера вечером я говорил с женой, Марией Михайловной. Надежда оставалась, однако же произошло то, что произошло. Иван Федорович завещал похоронить его в родном селе в Телиженцях. рядом с могилой сына Максима", - говорится в сообщении Трымбача.

Фото: facebook.com/sergiy.trymbach

Иван Драч был первым председателем Народного Руха Украины (НРУ) — с 8 сентября 1989 по 28 февраля 1992 года. Затем, до декабря 1992 года он был сопредседателем НРУ вместе с Вячеславом Чорноволом и Михаилом Горынем.

Драч участвовал в парламентских выборах 26 марта 2006 года, был номером 14 в избирательном списке "Украинского народного блока Костенко и Плюща". Но блок выборы проиграл, и Иван Драч в парламент не прошёл. По 2000 год возглавлял Украинский всемирный координационный совета, а также Конгресс украинской интеллигенции.

Кроме того, Драч возглавлял Комитет по присуждению госпремии "Украинская книга года".

Ранее мы писали, что Иван Драч назвал позором арест экс-министра юстиции Александра Лавриновича.