Синоптик Наталья Диденко дала прогноз на ближайшие дни и сообщила, что на выходных в Киеве похолодает.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По ее данным, 20 июня жара в Украине продолжится. Ожидается +27...+ 34. Периодические дожди и грозы наиболее вероятные вдоль полосы от западных областей через Винницкую, Черкасскую, Полтавскую область к Харьковской.

На остальной территории - или совсем сухо, или слабый дождь.

В Киеве завтра +29...+30 и без существенных осадков. Фронт столицу обойдет, но днем возможны кратковременные, локальные дожди.

В субботу в Киеве ощутимо похолодает, поскольку будет +19.



Фото: facebook.com

Напомним, что ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве, с 18 по 25 июня, где также писала о похолодании на выходных.

Как сообщала "Страна", 19 июня синоптики обещают жару до 34 градусов, местами гроза.