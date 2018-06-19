Принцесса Японии Хисако Такамадо прилетела в Саранск на сегодняшний матч ЧМ-2018 "самураев" против сборной Колумбии.

Об этом сообщает РИА Новости.

Ее визит в Россию стал первым для членов японской императорской семьи с 1916 года.

Власти Мордовии приготовили для принцессы, которая приезжает на все чемпионаты мира по футболу с 1998 года, культурную и экскурсионную программу. В Саранске она пробудет до 20 июня.

Встреча между сборными Японии и Колумбии состоится 19 июня. Начало - в 15:00 по Киеву.

"Страна" разбиралась, что нового принесет футбольной планете ЧМ-2018. Чемпионат мира 2018 года в России станет первым, на котором будет применена система видеоповторов для арбитров – так называемая VAR-технология.

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