В среду, 20 июня, в Москву прибудет Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд. В программу его визита входит встреча с президентом России Владимиром Путиным и уполномоченной по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Также предусмотрена встреча и с главой МИД Лавровым.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СЕ.

"Генеральный секретарь Турбьерн Ягланд встретится с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым в среду для того, чтобы обсудить текущие отношения между Россией и Советом Европы", - сообщили в Совете Европы.

Ранее "Страна" писала о том, что российский омбудсмен Москалькова посетит в херсонском СИЗО журналиста Вышинского.

Также мы сообщали, что Трамп может встретиться с Путиным в Брюсселе меньше, чем через месяц.