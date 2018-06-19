Сегодня. 19 июня, народные депутаты от Радикальной партии Ляшко предложили запретить закупку лекарств из России и зарегистрировали на сайте Верховной Рады законопроект №8493. В Министерстве экономического развития и торговли заявили, что сегодня это сделать невозможно из-за неэффективного законодательства.

Об этом сообщает УНН.

В министерстве ссылаются на то, что закон "О санкциях" выписан плохо, а поэтому запретить закупку товаров и услуг у санкционных компаний, в том числе и лекарств, не предоставляется возможным – необходимы внесения изменений.

Фото: unn.com.ua

Как сообщала "Страна", импорт российских товаров в Украину резко вырос по данным НБУ.

Также "Страна" писала о полном перечне российских товаров, запрещенных к ввозу в Украину после продления эмбарго.