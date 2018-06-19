В Киеве задержали прокурора и экс-сотрудника Генпрокуратуры, которые требовали взятку за то, что не будут объявлять подозрение.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

В ходе досудебного расследования установлено, что прокурор одной из прокуратур Киева, используя свое служебное положение, по предварительному сговору с бывшим работником ГПУ вымогали у двух граждан $22 500 за несообщение одному из них подозрения в уголовном производстве.

18 июня 2018 бывший работник Генпрокуратуры, находясь в помещении кафе в Киеве, получил для себя и прокурора последнюю часть взятки в размере $20 000.

Оба злоумышленника задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

Фото: gp.gov.ua

Напомним, что в Черкассах на взятке в $8 тысяч поймали прокурора и адвоката.

Как сообщала "Страна", контрразведка задержала подполковника ВСУ, который через жену требовал взятку от подчиненного.