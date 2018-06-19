В Киеве задержали двух прокурорских на взятке в $22 500
В Киеве задержали прокурора и экс-сотрудника Генпрокуратуры, которые требовали взятку за то, что не будут объявлять подозрение.
Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
В ходе досудебного расследования установлено, что прокурор одной из прокуратур Киева, используя свое служебное положение, по предварительному сговору с бывшим работником ГПУ вымогали у двух граждан $22 500 за несообщение одному из них подозрения в уголовном производстве.
18 июня 2018 бывший работник Генпрокуратуры, находясь в помещении кафе в Киеве, получил для себя и прокурора последнюю часть взятки в размере $20 000.
Оба злоумышленника задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование продолжается.
Фото: gp.gov.ua
Напомним, что в Черкассах на взятке в $8 тысяч поймали прокурора и адвоката.
Как сообщала "Страна", контрразведка задержала подполковника ВСУ, который через жену требовал взятку от подчиненного.