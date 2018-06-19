Растаможка автомобиля на "евробляхах" обойдется в 2,5-3 тысячи евро, если Верховная Рада примет изменения в законодательство о снижении акциза на транспорт. Об этом заявила глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина в кулуарах Рады 19 июня, сообщает "112 Украина".

В ответ на вопрос, сколько будет стоить растаможка автомобиля в Украине, глава профильного комитета назвала приблизительные суммы.

"Все зависит от того, насколько будет показана справедливая стоимость, потому что на такие автомобили ставка акцизного налога невысокая, - 400 - 600 евро. Но НДС - 20 % и въездная пошлина - 10. Действительно, если бы была показана справедливая стоимость, то сумма таможенных платежей составляла бы где-то 2600-3000 евро. Она будет почти одинаковая независимо от возраста автомобиля. Если автомобиль более новый и показывают справедливую стоимость, - там меньший акциз. На более старые авто – больший акциз, но его стоимость меньше и поэтому налог на добавленную стоимость (НДС) и въездная пошлина меньше. Надо ориентироваться, что в любом случае сумма растаможки будет достигать где-то 2500-3000 евро", - сказала Нина Южанина.

По ее словам, с учетом всей суммы платежей, украинцы будут заинтересованы покупать более новые машины. Она подчеркнула, что при ввозе старых автомобилей обычно показывают документы со значительно меньшей ценой, чем на самом деле. Таким образом НДС 20% и пошлину 10% платят из "заниженной в разы цены".

"Поэтому такой косвенный налог, как акциз, в данном случае является более справедливым. О том, что сетуют, что в любом случае, если посчитать все платежи - сумма платежей может достигать трех тысяч евро, - это так", - согласилась глава налогового комитета.

Вместе с тем, она заявила, что НДС на авто в Украине не отменят, так как это не поддержит ни МВФ, ни Минфин, ни сам профильный комитет Рады.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали два законопроекта, направленные на решение проблемы с авто на еврономерах в Украине. Согласно проектам, предлагают снизить акциз на авто с учетом объема двигателя (чем больше объем - тем больше нужно будет заплатить) и возраста транспорта (чем старше машина - тем больше налог).

Также предлагается ввести штрафы для тех, кто будет нарушать таможенное законодательство не легализует авто на еврономерах.

Ранее "Страна" писала о том, что во вторник Рада рассмотрит изменения в Таможенный и Налоговый кодексы по части "евроблях".

Также мы приводили Вформулы расчета стоимости растаможки автомобиля на "евробляхах", согласно внесенным в Раду законопроектам.