Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер посетит матч второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 в России между сборными Португалии и Марокко.

Об этом сообщает Reuters.

По данным источников, экс-глава ФИФА проведет в России несколько дней. Он намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным во время визита в Москву.

Встреча чемпионата мира 2018 года между сборными Португалии и Марокко пройдет в Москве на стадионе "Лужники" 20 июня.

В конце 2015 года Блаттер, руководивший организацией в период с 1998-го по 2015-й, и Мишель Платини, также занимавший должность вице-президента ФИФА, были отстранены комитетом ФИФА по этике от футбольной деятельности на восемь лет. Основанием для отстранения чиновников стал перевод Блаттером 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году.

Впоследствии апелляционный комитет ФИФА сократил срок дисквалификации Блаттера и Платини до шести лет, а в мае 2016 года Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию Платини, оставив в силе его шестилетнее отстранение от футбольной деятельности.

Как сообщала "Страна", американская футболистка обвинила Блаттера в домогательствах. По словам девушки, инцидент произошёл на церемонии вручения Золотого мяча в 2013 году.

Напомним, что новым президентом UEFA стал словенец Чеферин.