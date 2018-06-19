Депутат от Радикальной партии Ляшко Игорь Мосийчук назвал извращенцами участников "Марша равенства", который прошел в это воскресенье в Киеве. Мосийчук также упрекнул в его проведении американского посла.

Об этом сообщает "Украинская правда".

"В эти выходные в Киеве прошло полное разрушение украинского культурного пространства. Ради акции извращенцев огородили в центре Киева территорию большую, чем страна Ватикан. Не пропускали людей домой без паспортов", - об этом Мосийчук рассказал при рассмотрении в Верховной Раде законопроекта об усовершенствовании системы охраны культурного наследия.

"Мирную акцию протеста против этого марша извращенцев разогнали силовыми методами. Разогнали христиан-православных, христиан-католиков, греко-католиков, протестантов! Разгоняли всех, кто выступает за сохранение украинских традиционных культурных ценностей и украинской семьи", - возмутился соратник Олега Ляшко.

"Почему это произошло? Потому что украинские власти находится под внешним управлением. Потому что в колонне извращенцев шла посол Соединенных Штатов Мари Йованович. Потому что она делает все, чтобы поссорить украинский народ с американским народом", - добавил Мосийчук.

По его мнению, Йованович "организовала вмешательство в выборы президента США Дональда Трампа, направив туда Сытника и группу народных депутатов".

"И она предлагает извращения против 95% украинского населения. Требуем обратиться к Администрации президента США с призывом о ее отзыве", - заявил Мосийчук.

Первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко после его выступления призвала коллег к толерантности.

Как сообщала "Страна", в Киеве перед ЛГБТ-маршем полиция массово задерживала его противников.

Ранее появилось фото и видео столкновений полиции и противников ЛГБТ-марша в центре Киева.