Похоже, домушники в столице начали чувствовать себя очень вольготно. Ни дня не проходит, чтобы не взломали квартиру или дом каких-нибудь зажиточных киевлян.

"Страна" буквально вчера рассказала про дерзкую кражу на Печерске из дома топ-менеджера фирмы "Бурисма", которую связывают с экс-министром природных ресурсов Николаем Злочевским, а сегодня снова обнесли богатое жилище в Печерском районе.

На этот раз жертвой квартирных воров стала бывшая модель Влада Литовченко. Как выяснила "Страна" из собственных источников в правоохранительных органах, кражу обнаружила домработница когда пришла убираться в квартиру Литовченко на столичном Печерске на улице Коновальца (бывшая Щорса).

Уборщица сразу обратила внимание на открытое окно в квартире. Сама Влада Литовченко в заграничной поездке и дома никого не могло быть. Когда женщина увидела раскуроченный сейф, то поняла что поработали воры. Домработница тут же вызвала полицию и сообщила хозяйке о случившемся. Какие именно ценности были в квартире уборщица толком не знала, поэтому более точная картина украденного будет известно когда экс-модель прилетит из-за границы и подсчитает убытки.

В полиции предполагают, что это очередная кража, совершенная по наводке. Вероятно воры отлично знали что хозяйка отсутствует поэтому и действовали не спеша. С дверью и замками возиться не стали, а проникли через окно на 4 этаже которое не было под сигнализацией.

Ранее "Страна" сообщала, что в Мелитополе воры до смерти избили сторожа храма и ограбили святыню.