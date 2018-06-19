В результате стычек у Верховной Рады в настоящее время нет задержанных.

Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает "Интерфакс-Украина".

"Пока задержанных нет. Сейчас разберемся, что здесь происходит", - сказал он агентству

На вопрос о пострадавших Крищенко отметил: "Есть информация о незначительных повреждениях, которые получил один из полицейских в ходе стычки на ступеньках у входа в Раду".

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Напомним, что 19 июня в центре Киева под зданием Верховной Рады произошли столкновения между протестующими афганцами и полицией. Афганцам удалось прорвать оцепление полиции на площади перед парламентом и прорваться непосредственно к зданию Рады. Сейчас они находятся под окнами парламента. В связи с этим перекрыты все входы и выходы в здание Верховной Рады - туда никого не пускают и не выпускают.

Как уточнил нардеп Дмитрий Добродомов, основное требование протестующих афганцев - приравнять их льготы к льготам участников боевых боевых действий.

Среди протестующих на площади Конституции также присутствуют шахтеры.