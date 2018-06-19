Во Львовской области Служба безопасности Украины намерена провести плановые антитеррористические тактико-специальные учения 20-22 июня. Об этом сообщает пресс-центр СБУ в Facebook.

Фото: facebook.com

Учения пройдут в нескольких локациях Самборского района и ряде населенных пунктов области.

Ожидается привлечение спецтехники и вооруженных правоохранителей, на отдельных территориях возможно временное введение особого режима передвижения людей и транспортных средств.

"Управление СБУ во Львовской области призывает земляков сохранять спокойствие в связи с вероятным сосредоточением военных и спецназовцев, а также просит граждан должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей (проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр личных вещей, возможно временное ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов и т.д.). Подчеркиваем, что все эти действия будут происходить в рамках действующего законодательства", - подчеркнули в СБУ.

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