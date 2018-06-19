Верховную Раду окружили тысячи афганцев, чернобыльцев, шахтеров и атошников. Люди требуют возвращения и увеличения льгот, а также остановки их монетизации.

Ситуация накалена до предела - митингующие прорвали оцепление полиции и заблокировали выходы из парламента и требуют встречи со спикером Андреем Парубием.

Пришедшие под Раду протестующие настроены серьезно. Они говорят, что им много раз обещали решить их вопросы, но постоянно обманывали.

"Страна" следит за ситуацией под парламентом.

14:11 Людей на площади Конституции стало значительно меньше. Они стоят небольшими группами, транспаранты в основном уже поубирали.

14:08 "Обещают, обещают... Обещанного три года ждут", - подвел итоги общения с властью один из афганцев. Говорит, что нужно продолжать акцию.

14:05 Одновременно в кулуарах Рады раздает комментарии Борислав Береза. Он говорит, что целью митингов были якобы провокации и удивляется, почему силовики не сработали на опережение. Ни слова о том, что требования могут быть оправданы. Он вообще не обсуждает положение афганцев, чернобыльцев или шахтеров.

13:58 Геращенко обратилась к шахтерам. "Шахтьори, ви прекрасні!", - воскликнула она. Она несколько раз назвала митингующих "дорогенькими" и пообещала приехать на шахту Котляревского (бывшая шахта "Россия" в Новогродовке).

13:57 "Никто, ни господин Парубий, не пришли к нам из мужчин. Спасибо пани Ирине, что проявила смелость", - заявил в микрофон руководитель афганцев.

13:56 "Вам не нужно спать под Радой. Вас дома дети ждут. Или красивые девушки. Или мужья", - увещевает Геращенко.

13:55 Вице-спикер извинилась за применение газа - хотя полиция утверждала, что его распыляли митингующие.

13:52 Геращенко взяла слово, но на нее снова начали кричать. "Хлопцы ведь перед вами стоит первый вице-спикер..." И ее перебили дружным смехом и оскорблениями.

13:49 Слово взял защитник чернобыльцев. Говорит, что глава Минсоцполитики обещал внесити их предложения в Кабмин, но не сделал этого.

А Ульяна Супрун полгода отказывалась встречаться с чернобыльцами. Потребовал отправить ее "к чертовой матери откуда приехала".

Через месяц будет встреча под Радой "в таком же составе" для контроля того, что удалось достичь.

13:47 "В Канаде и Америке есть министерство ветеранов. Мы тоже настаиваем на создании такого министерства", - пытается успокоить людей Геращенко.

13:45 Вице-спикер в ответ на выкрики предложила "использовать украинский язык без российских выражений". "Хоть на ромском, хоть на цыганском".

13:43 Геращенко начала говорить, что 6% ВВП идет на армию. "И что это дает?" - кричат ей из толпы. "Что вы лапшу на уши вешаете!". "Она съехала на армию, причем тут армия!"

"Вы скажите, льготы вернете или нет, остальное лапша! Где деньги на армию? У них в кармане!".

13:40 Вышла вице-спикер Ирина Геращенко, которая обещает, что с завтрашнего дня начнется работа в профильных комитетах Рады. "Сейчас невозможно сказать, что реалистично, а что нет". Ей в ответ закричали "Позор!".

В целом план Геращенко такой:

Встреча с профильными министрами - соцполитики и охраны здоровья Выработать реалистичный план изменений в бюджет-2019 Завтра встреча в профильном комитете по вопросам ветеранов. В пятницу парламент должен рассказать о монетизации на часе вопросов Рады Кабмину.

13:37 "Стране" удалось выяснить кое-какие требования митингующих:

Афганцы против монетизации транспортных льгот - на проезд им выделяют всего 72 грн в месяц. Также у них забирают санаторий.

У "Союз-Чернобыля" порезали льготы, лечение в специализированных больницах платное, питание - 6 гривен в день на ликвидатора, это в два раза меньше, чем в СИЗО.

Пенсии у инвалидов чернобыля ниже минимальных. Пенсионеры-силовики и военные требуют пересчета пенсий - 1500 добавки, обещанных Гройсманом - их не устраивают.

Шахтеры - два месяца без зарплат, долг 750 миллионов гривень долга, требуют принять законопроект 8362 о бюджетной поддержке угольной отрасли.

13:27 По некоторым данным, на переговорах с властью - только чернобыльцы и афганцы. Ни шахтерских, ни атошных представителей там нет.

13:22 Видео столкновений под Радой - как афганцы и шахтеры прорвали кордон полиции.

13:16 "Под Верховной Радой прорывают полицейские кордоны афганцы и чернобыльцы.

Не видят реформ и роста. Власть молча ходит под себя.

Это ещё одно подтверждение, что майдан был исключительно самоорганизовавшимся и абсолютно народным, а внутренних проблем и конфликтов в Украине нет.

Во всем виноват внешний агрессор", - пишет в Facebook адвокат Елена Лукаш.

13:13 Один из афганцев говорит, что били полицейских провокаторы: "Среди нас неь пьяных. Да, есть люди подвыпившие, но все ведут себя адекватно. Это не рука афганца на них (полицейских - ред.) поднялась".

13:11 Группа переговорщиков сейчас ведет переговоры, говорит Береза. "Вы хотите за 10 минут обо всем договориться? Это нереально".

"Сейчас закончатся переговоры, ваши представители спустятся к вам и все расскажут. Там наверху все знают, что происходит ...

Когда пьяные в говно толкаются, орут матом и пытаются провоцировать, то я скажу вам, ведите себя как люди - и получите то, что хотите".

13:07 С нардепом Бориславом Березой люди общаться отказались. Но он прошел на импровизированную площадку со звуковой аппаратурой. Сейчас будет говорить речь.

13:06 Скандируют "Час пройшов!". Видимо, делегаты задерживаются на переговорах.

13:05 Полиция утвердает, что митингующих - полторы тысячи. Сами протестующие говорят, что выводили народ по спискам, и сейчас под парламентом четыре тысячи человек.

13:02 Вышел нардеп Борислав Береза. Его встретили криками "Банду геть!"

Один из организаторов акции - Михаил Волынец, глава профсоюза шахтеров. Он сейчас общается с руководством полиции.

13:00 Возвращения делегатов из парламента ждут к 13:00. Сейчас началось оживление - люди кричат и свистят.

12:57 По словам Тимофеева, утром в Раду уже заходила делегация. Но ее никто не принял. Поэтому решили идти на штурм.

12:55 По подсчетам митингующих, их сейчас под Радой не менее четырех тысяч. "Утром нас по спискам было 10 тысяч. Сейчас некоторые пошли к дому офицеров и в другие места", - говорит один из участников акции протеста Владимир Тимофеев, представитель фонда инвалидов Афганистана.

12:51 "Парубий поехал бы туда, где душманы, отрезали бы ему там уши и нос, он бы поговорил", - говорит киевлянин-афганец Михаил Иванович.

12:49 Митингующие говорят, что у них 12 требований.

12:46 По данным полиции, под парламентом уже 500 правоохранителей.

12:41 С другой стороны Рады народа поменьше.

12:37 МВД оценивает количество митингующих в полторы тысячи человек.

12:35 Полиция сообщает о двух пострадавший полицейских и одном задержанном митингующем, который, по данным правоохранителей, распылял газ.

12:33 Перед штурмом в зале выступил депутат Андрей Немировский, БПП, и он сказал: Кабинет министров уже много раз обещал не монетизировать льготы, они не выполняют обещания.

12:32 Основные претензии митингующих к решениям прежде всего Кабинета министров. Главная волна негатива направлена против министра соцполитики Ревы.

Шахтеры в свою очередь требуют выделить 6 млрд грн на развитие шахтерской отрасли и выплату долгов по зарплатам.

12:28 Как применяли слезоточивый газ. Видео.

12:26 Переговорная группа сейчас в парламенте. Одновременно комитет митингующих решает, что делать, если их делегаты вернутся ни с чем. Обсуждается вариант разбить палатки и ночевать под Радой.

12:26 На месте сотни нацгвардейцев. Улица Грушевского не перекрыта.

12:25 Все началось с того, что колонны с митингующими пытались подойти к Раде и требовали встреч с депутатми. Однако им отказали. После чего люди пошли на штурм.

12:23 В горячей фазе протестующие бросали бутылки в правоохранителей, а те, в свою очередь, применяли слезоточивый газ.

12:21 "Мы хотим, чтобы вернули нам пенсии, путевки, лекарства, проезд", - говорит один из митингующих.

12:19 У Рады, оказывается, есть и атошники. Береза приглашает представителя от них пройти в парламент. Всего в Раду хотят завести шесть человек.

12:17 К митингующим вышел нардеп Борислав Береза, который согласился завести несколько человек внутрь парламента.