В Министерстве здравоохранения Украины после отмененных регулярных медосмотров украинцев предлагают отменить ежегодные медосмотры и государственных служащих. Об этом написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

"Отправили на подписание проект приказа, отменяющего ежегодные профилактические медосмотры госслужащих. При условии согласования документа с Нацагентством Украины по вопросам госслужбы и Государственным управлением делами, мы лишимся еще одного бюрократического барьера. Государственные служащие смогут свободно, как и все остальные, консультироваться относительно состояния здоровья у своего семейного врача и проходить действительно нужные обследования", – отметила Супрун.

Отмечается, что начиная с 2003 года все госслужащие должны проходить ежегодные медосмотры в медучреждениях, к которым приписано их учреждение. На сегодняшний день медосмотры должны проходить специалисты Администрации Президента, Секретариата ВРУ, аппарата Кабмина, министерств и других центральных органов исполнительной власти, работники местных государственных администраций.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

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