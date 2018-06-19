Появилось видео стычек протестующих ветеранов Афганистана и горняков с полицией у здания парламента.

Видео обнародовал телеканал "112 Украина". На лестнице парламента прошли стычки, полиция применяла спецсредства, митингующие бросали в сторону полиции бутылки.

В 11:45 к протестующим вышла первый вице-спикер Ирина Геращенко и призвала их сформировать инициативную группу для переговоров.

Напомним, что в центре Киева под зданием Верховной Рады произошли столкновения между протестующими афганцами и полицией. Афганцам удалось прорвать оцепление полиции на площади перед парламентом и прорваться непосредственно к зданию Рады. Сейчас они находятся под окнами парламента. В связи с этим перекрыты все входы и выходы в здание Верховной Рады - туда никого не пускают и не выпускают.

Как уточнил нардеп Дмитрий Добродомов, основное требование протестующих афганцев - приравнять их льготы к льготам участников боевых боевых действий.

Также среди протестующих на площади Конституции присутствуют шахтеры.