В Мелитополе воры до смерти избили сторожа храма и ограбили святыню
Около часа ночи в воскресенье, 17 июня двое неизвестных во время ограбления жестоко избили 66-летнего сторожа храма великомученика Пантелеймона в Мелитополе.
Мужчину нашла церковная работница утром. Все это время он оставался в сознании и скончался в больнице, передает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
"Грабители залезли на территорию храма через забор. Когда Анатолий (так звали сторожа), увидел их, началась драка. Злоумышленники жестоко избили его, разбили череп и оставили лежать на земле. Сами же вломились в столовую, которая находится также на территории, и просто сидели и выпивали там", - рассказал настоятель храма протоиерей Николай Лукащук.
О подробностях преступления священнику успел рассказать сам сторож.
"Анатолия нашла работница храма. Она сразу позвонила мне. Я вызвал скорую, полицию. Когда те прибыли, он еще был в сознании. Однако, даже глаз не мог открыть, насколько все лицо опухло от побоев. Я успел задать ему несколько вопросов. Затем его отвезли в больницу, где он почти сразу умер", - отметил отец Николай.
По словам настоятеля, полиция пока отрабатывает ряд версий. На место происшествия прибыли руководители местных правоохранительных органов, представители СБУ.
Злоумышленники в поисках пищи устроили беспорядки по всему храму, но нашли только 300 грн., и забрали из сторожки своей жертвы некоторые вещи.
Фото: news.church.ua
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