Около часа ночи в воскресенье, 17 июня двое неизвестных во время ограбления жестоко избили 66-летнего сторожа храма великомученика Пантелеймона в Мелитополе.

Мужчину нашла церковная работница утром. Все это время он оставался в сознании и скончался в больнице, передает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

"Грабители залезли на территорию храма через забор. Когда Анатолий (так звали сторожа), увидел их, началась драка. Злоумышленники жестоко избили его, разбили череп и оставили лежать на земле. Сами же вломились в столовую, которая находится также на территории, и просто сидели и выпивали там", - рассказал настоятель храма протоиерей Николай Лукащук.

О подробностях преступления священнику успел рассказать сам сторож.

"Анатолия нашла работница храма. Она сразу позвонила мне. Я вызвал скорую, полицию. Когда те прибыли, он еще был в сознании. Однако, даже глаз не мог открыть, насколько все лицо опухло от побоев. Я успел задать ему несколько вопросов. Затем его отвезли в больницу, где он почти сразу умер", - отметил отец Николай.

По словам настоятеля, полиция пока отрабатывает ряд версий. На место происшествия прибыли руководители местных правоохранительных органов, представители СБУ.

Злоумышленники в поисках пищи устроили беспорядки по всему храму, но нашли только 300 грн., и забрали из сторожки своей жертвы некоторые вещи.

Фото: news.church.ua

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