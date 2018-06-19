В Днепре устраняют последствия железнодорожной аварии, которая произошла во вторник, 19 июня, рано утром на жилмассиве Северный.

Напомним, что там сошел с рельсов товарный поезд и перевернулись несколько вагонов. В сети появилось видео с места инцидента, сообщает Информатор.

В 03:58 на переезде Нижнеднепровский узел - Самаровка во время движения грузового поезда сошли с рельс 11 вагонов и локомотив. В составе было 2 цистерны с топливом и 9 вагонов с металлом. В инциденте никто не пострадал, утечки из цистерн не обнаружили. Сотрудники ГСЧС дежурят на месте происшествия. Спасатели планируют перекачивать топливо из резервуара, для этого на случай возгорания возле цистерны разместили пожарное оборудование.

На месте происшествия работают кран, 3 трактора и грузовик, к устранению последствий аварии привлекли 100 сотрудников железной дороги. В 09:40 начались работы по выгрузке металлопроката из вагонов. Как оказалось "охотники за металлом" открутили гайки и крепления с ж/д полотна, что и привело к ЧП.

Как сообщили в Укрзализныце, авария произошла в результате хищения ворами болтов и скреплений главного пути № 3 станции.

В результате инцидента пассажирские поезда дальнего следования не задерживаются. На 1:03 опоздал пригородный поезд Днепр - Орловщина. Пригородный поезд Красноград - Днепр в настоящее время задерживается на 1:13, Днепр - Орловщина - на 1:55.

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