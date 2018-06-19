В Харьковской области задержали и обезвредили преступную группу подрывников, которая в 2016-2017 годах выполняла преступные заказы. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По информации ведомства, задержанные совершили 12 подрывов и поджогов аптек сети 911 и Аптека оптовых цен, а также избили депутата местного совета.

Подозреваемые находятся под стражей без возможности внесения залога.

Им грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Досудебное расследование продолжается, его ход контролирует Генпрокуратура.

Как сообщала "Страна", ранее в Харькове поймали банду поджигателей аптек, которые вымогали 1 млн долларов.

Также "Страна" сообщала, как в Харькове бросили гранату в окно аптеки на Юбилейном. В результате действий злоумышленников произошел взрыв. Благо, никто из граждан не пострадал. Вещественные доказательства были собраны и направлены на экспертизу.