Депутаты Радикальной партии Ляшко предлагают запретить закупку лекарств из России. Законопроект №8493 зарегистрирован на сайте Верховной Рады.

Проект закона о внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" (относительно запрета закупки за государственные средства лекарственных средств и медицинских изделий, изготавливаемых на территории Российской Федерации) зарегистрирован 18 июня.

По состоянию на 11:00 19 июня пояснительной записки и текста проекта закона на сайте парламента не было.

Фото: w1.c1.rada.gov.ua

Сегодня нардеп-радикал Игорь Мосийчук заявил, что руководство Минздрава закупает за средства украинских налогоплательщиков тесты на гепатит у Россиии - страны-агрессора. Об этом сообщает УНН.

По его словам, поэтому, он с коллегами и внес законопроект, которым предлагается запретить закупки лекарственных средств и медицинских изделий из России за государственный счет.

"Супер - ультрапатриотическое руководство Министерства здравоохранения во главе с Ульяной Супрун при посредничестве европейской компании закупает за средства украинских налогоплательщиков у страны-агрессора Российской Федерации тесты на гепатит и это при том, что аналогичные производятся в Украине. У меня вопрос к патриотам, которые поддерживают Супрун и ее шайку: как так, или деньги на откатах не пахнут? Для того, чтобы остановить эту антиукраинскую сделку, вместе с коллегами по "Радикальной партии Олега Ляшко" Андреем Лозовым и Дмитрием Линьком пришлось подготовить соответствующий законопроект ", - заявил депутат.

Напомним, что в Минздраве рассказали, как будут лечить пациентов без декларации.

Как сообщала "Страна", в Украине запретили итальянский препарат от дисбактериоза.