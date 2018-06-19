Кот-предсказатель Ахилл, обитающий в петербургском Эрмитаже предсказал победу сборной России над командой Египта в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу - 2018. Об этом пишет "СС".

Для кота поставили две миски с угощением, рядом с которыми находились флаги сборных. Ахилл сразу же подошел к миске с флагом России и съел почти весь корм.

Кот Ахилл родился в Эрмитаже и является потомком президента эрмитажных котов - белоснежного Валлена Деламота и одной из самых известных музейных кошек Луны Сметанкиной.

Напомним, что на чемпионате мира по футболу 2018 года сборная России встретится с командой Египта 19 июня в Санкт-Петербурге.

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