На аукционе De Baecque в Лионе продали одну из 19 шляп Наполеона, которые сохранились до нашего времени. Шляпу, в которой Наполеон проиграл битву при Ватерлоо, продали в 7 раз дороже, чем ожидалось. Ее за 280 тысяч евро купил французский коллекционер. Общая стоимость "покупки", включая сборы и налоги, составила чуть менее 350 тысяч евро. Об этом сообщает ВВС.

Проданная военная шляпа Наполеона была найдена на поле боя после завершения битвы при Ватерлоо в 1815 году.

Считается, что всего у императора было 120 аналогичных шляп за всю карьеру.

А вот легендарный красный плащ, который Наполеон носил при Ватерлоо, сейчас принадлежит британской королеве и украшает королевскую коллекцию с 1837 года.

В ноябре прошлого года золотой лавровый лист из короны, сделанной для коронации Наполеона продали за 625 тысяч евро.

Фото: Screen/jankos Jack/YouTube

Как сообщала "Страна", картину Пикассо стоимостью $70 миллионов внезапно сняли с аукциона из-за повреждения.

Также "Страна" писала, что Папа Римский продал на аукционе свой Lamborghini с автографом за сотни тысяч евро.