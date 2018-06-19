Статья львовского профессора психиатрии и сексологии всколыхнула все устои Минздрава. Ростислав Билобрывка заявил в ней, что женщины похожи на кошек и они "ничего не открывают".

Теперь профессора львовского медуниверситета собираются лишить должности. Его обвинили в сексизме, нарушении научно этики и подрыве "европейских стремлений украинского государства".

"Страна" прочитала статью Ростислава Билобрывки. Конечно, она не претендует на звание научной работы - это скорее мини-эссе, которое выражает личные взляды автора, а многие темы раскрывает в аллегорическом ключе.

Тем не мнее, материал был озвучен на официальной научной конференции под патронатом МОЗ - а значит, вряд ли может считаться частным мнением.

Так сказал Билобрывка

Статья завкафедры психиатрии, психологии и сексологии "Психологические отличия между мужчиной и женщиной" занимает всего две странички. В целом - это воспроизведение достаточно традиционных взглядов на психологию мужчин и женщин.

Некоторые тезисы в ней звучат действительно в сексистском ключе, однако, если не вырывать их из контекста - многие из них теряют свой скандальный характер.

Приводим ее текст полностью:

"Ученые считают, что 20% мужчин имеют женский мозг, а 10% женщин - мужской, конечно, с многочисленными индивидуальными особенностями. Например, женщины слышат громче (в 2,3 раза), чем мужчины. Женщины слышат, что я кричу (и думают, что я злюсь), тогда как у мужчин складывается впечатление, что я говорю в доверительной манере, даже с оттенком участия.

Женщины слышит собеседника с помощью обоих полушарий (левого и правого), тогда как мужчина – преимущественно при помощи левого полушария, при участии вербального, логического мышления, а значит, критично. У женщин более тесные связи между обоими полушариями (через corpus callosum), что позволяет решать одновременно несколько задач, и моя речь кажется им эмоционально окрашенной, субъективно осознанной через их желания и тревоги, пропущенной через этические или социальные ценности (например, феминизм). Они слышат, что я говорю, но еще больше чувствуют, как я это делаю, ощущая тембр моего голоса, ритм моего дыхания, мои эмоции. Конечно, это доминирование слуха и эмоционального слушания – всего лишь деталь, но она интересна тем, что мы можем наблюдать ее здесь и сейчас.

Исследователи из разных стран сходятся на мысли, что левое полушарие мозга более развито у женщин, а правое, так называемое эмоциональное, у мужчин. Это противоречит тому, что думают обыватели, а иногда даже психотерапевты.

Итак, женщина больше вовлечена в вербальное участие и коммуникацию, тогда как мужчина более подготовлен к действиям и конкуренции.

Женщина ничего не открывает, открывает всегда только мужчина. Женщина всегда ждет, когда ее откроют, ведь она же есть тайна, то как может тайна открывать тайну. Ей это не нужно от природы. А открывать, проникать куда-то – это исключительно мужское дело. Ведь на проникновении куда-то, во что-то крутится вся мужская жизнь. Можно утверждать, что мужской мозг, его "псюхе", как и его физиология, заточены на проникновение, или на открытие, которое и есть проникновение. Именно эта особенность психики и физиологии является существенной и определяющей разницей между психическим укладом жизни мужчины и женщины.

Поэтому женщины от природы всегда более конформистские, они свято придерживаются правил, предписаний, законов, которые усвоили в детстве. Они всю жизнь их воспроизводят, ведь это тоже из сферы воспроизведения, а задача, основное призвание женщины – это воспроизведение, то есть репродукция. Поэтому весь психический склад женщины вращается вокруг основной физиологической функции – воспроизведения, репродукции. Конформизм женщины ярко демонстрируют дети. Уже в садике чаще всего выдают – кто? Девочки. Так Маруся подходит к воспитательнице и говорит – а Иван вышел с площадки, а вы говорили, что нельзя выходить.

Это положение или тезис особенно ярко показаны в сказках, где мальчик, принц, герой идет искать спящую красавицу, ее вызволять, находить. Для этого он должен преодолеть трудности, преграды, открыть пещеру, подземное царство, другой мир, то есть надо куда-то проникнуть, что-то открыть, что-то получить, завоевать, а все это является способами проникновения. И этими сказочными героями всегда выступают мужчины, и никогда – женщины.

Прежде чем провести ночь с мужчиной, женщина хочет понять, любит ли она его. А мужчина может понять, любит ли он женщину, после того, как провел с ней ночь.

Это потому, что для женщины цель – любовь, а секс – способ. Для мужчины наоборот: секс – цель, любовь – способ.

Женщина хочет много чего, но от одного мужчины. Мужчина хочет одного, но от многих женщин. Женщине легче влюбиться, чем признаться в любви. Мужчине легче признаться, чем влюбиться.

Мужчины обычно любят тех, кого уважают, женщины уважают только тех мужчин, которых любят.

Мужчины отдают предпочтение мужскому суду. При этом женщина, зная непоколебимость женского суждения, также склоняется к мужскому суду. По крайней мере, мужской суд дает ей возможность надеяться на прощение и оправдание, даже в тех случаях, по которым другой суд вынес бы обвинительный приговор. К тому же женский суд по своей природе не может быть основан на праве. Его основанием служит благосклонность, милосердие, страсть. Мужской суд может обвинять по "принципу", а женский – по "симпатии".

Разница между мужчиной и женщиной касается и того, насколько строго они судят о недостатках друг друга. По мнению Канта, мужчины судят снисходительно, иногда в шутку, но всегда с пониманием собственного приоритета. Именно это, нам кажется, является основанием для их снисходительности. Потому что только сильный (или тот, кто считает себя таковым) может позволить себе снисходительность к слабому.

Это является элементом мужского достоинства. Женщина же судит строго, иногда очень сурово. Более того, она не только судит, но и осуждает. И в этом элемент ее природного назначения – судить, осуждать, чтобы получить приоритет перед соперницами. А в случае необходимости – одернуть представителя сильного пола.

Мужчина прощает и забывает, женщина прощает, но не забывает. Это качество роднит женщин с кошками.

Интеллект и ум – женщины умнее мужчин, но…

Женщину сложно, а иногда невозможно убедить, но ей можно завладеть, тогда как мужчиной тяжело завладеть или невозможно, но его можно убедить. Убеждение – это логика, а завладение – это чувства, эмоции".

Реакция Минздрава

Неизвестно, насколько цитаты Билобрывки отвечают науке. В Минздраве, давая гневную отповедь профессору, не приводят научных аргументов, выступая лишь с позиций политкорректности и "европейских устремлений".

После выхода этого материала Минздрав рекомендовал Львовском медуниверситету рассмотреть дальнейшее пребывание автора в его должности. Официальное письмо уже направлено ректору.

Интересно, что потребовал увольнения профессора Александр Линчевский - автор недавних высказываний о том, что онкобольные пациенты все равно умрут, поэтому тратить деньги на их лечение нецелесообразно. За это зама Супрун хотели уволить, но в Кабмине его защитили.

Теперь же сам Линчевский требует уволить львовского профессора за куда более невинные теоретические высказывания о природе женщин и мужчин.

Утверждения профессора являются трансляцией типичных сексистских стереотипов, заявили в Минздраве.

"Тезисы Р.И. Билобривки противоречат Конституции и законам Украины, нормам медицинской и научной этики. Такая позиция заведующего кафедрой подрывает репутацию всей медицинской и научной общественности не отвечает европейским стремлениям украинского государства. Поэтому Минздрав рекомендует Львовскому национальному медицинскому университету рассмотреть вопрос дальнейшего пребывания этого преподавателя в должности заведующего кафедрой психиатрии, психологии и сексологии. МОЗ Украины также обратится в МОН Украины с ходатайством проверить научные работы Билобривки и в случае выявления нарушений рассмотреть вопрос о лишении его ученого звания", - говорится в заявлении МОЗ.

Вот главные цитаты профессора, которые возбудили Минздрав:

"Для женщины цель - любовь, а секс - средство"

"Мужчина хочет одного, но от многих женщин"

"Женщина ничего не открывает, открывает только мужчина"

"Открывать, проникать куда-то - это сугубо мужское дело"

"Основное призвание женщины – это воспроизведение, то есть репродукция".

МОЗ приводит также скан-копии письма, подписанного Линчевским, с полным списком претензий к профессору в адрес ректора ЛНМУ.

"Это заказ"

Ростислав Билобрывка в ответ на инициативы Минздрава назвал их заказными. Об этом он заявил в коротком комментарии "Высокому замку".

По словам профессора, он собирается бороться за свою должность юридическими методами. Пока.

"Я сейчас обратился за советом к юристам. Поэтому давать какие-либо комментарии пока не буду. Никаких дискриминационных высказываний в моей работе нет. А цитаты основном искажены".

"Страна" узнала, чем еще занимается автор скандальной статьи. Он возглавляет кафедру психиатрии, психологии и сексологии Львовского медуниверситета им. Данилы Галицкого с 2011 года.

Ростислав Билобрывка сидит в окружении коллег по кафедре. Фото - meduniv.lviv.ua

Судя по заголовкам его научных статей, которые приводятся на сервисе Google Академия, Билобрывка специализируется на сексуальных расстройствах мужчин, которые имеют психологические причины.

Интересно, что несколько работ у него посвящено так называемой "стигме" - признаку, по которому против человека может осуществляться дискриминация.

Занимался профессор и проблемами преждевременной эякуляции, а также послеродовой депрессией у женщин. Затрагивал и достаточно таинственные темы - "Сознание между жизнью и смертью".