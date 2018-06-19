Министерство внутренних дел Великобритании объявило о смягчении требований визовой категории Tier 4 для иностранных студентов из 25 стран. Об этом сообщает The Evening Standard.

В список, который охватывал такие страны, как США и Канада, добавили несколько новых стран, в частности Сербию, Китай и Бахрейн. Изменения, которые вступят в силу 6 июня, позволят иностранным студентам легче получать право учиться в Великобритании.

В список "стран с низким риском" не включили Индию, что вызвало волну критики со стороны индийских студентов, сообщает "Европейская правда".

В МВД Британии заявили, что не будут комментировать решение относительно каких-либо отдельных стран.

Напомним, в 2019 году граждане Британии могут потерять право на безвизовые поездки в Украину.

Ранее "Страна" писала о том, что при безвизе украинцам стали чаще отказывать во въезде и депортировать.

Также мы сообщали Лондон уже шесть раз официально отказал Украине в переговорах о безвизе.