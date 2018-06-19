Сегодня, 19 июня, в киевской подземке произошел сбой в движении на красной ветке, из-за чего пассажиры добирались на работу дольше обычного.

Об этом сообщает "Информатор", корреспондент которого стал свидетелем происшествия.

Корреспондент сообщает, что сумел попасть в вагон метро на станции "Левобережная" только с шестой попытки, пропустив вперед "битком забитые" поезда. Некоторые из них в промежуток - с 08:30 до 08:40 проехали без остановки.

Проблемы были и с движением составов - поезда несколько раз внезапно останавливались, что приводило к массовым падениям пассажиров внутри вагонов. Были проблемы и с воздухом - из-за переполненности дышать было практически нечем.

Толпа людей на "Левобережной", фото: kiev.informator.ua

А вот в соцсетях пользователи рассказывают о пережитом утре. "Почему не было сообщений о сбое движения? Удобнее на платформе подождать пока возобновится движение, чем задыхаться в вагоне стоя между станциями", - пишет Татьяна Король в Facebook.

"Оно хорошее??? Это утро!!! У меня от вашей поездки - не очень! Чуть не потеряла сознание! Хорошо, что ехала сидя. В поездах нечем дышать! Людей на станциях много! По два-три раза становились между станциями (две-три минуты) и на станции, еще две. Это просто ужас! А вы как будто шутите?!", - негодует Виктория Чиженко.

Фото: Screen/facebook.com/kyivmetro

"Сегодняшняя поездка с 8:30 от "Дарницы" до "Днепра" была самой экстремальной в моей жизни - это просто ад какой-то, напомнило поездку в 80-е на поезде Киев-Кисловодск в 35-градусную жару в плацкарте без кондиционера. Что это было???" - написал Петр Черных.

В самом же метро Киева ситуацию прокомментировали так: "Небольшой сбой графика, скоро будем мчать в привычном режиме", - сказала изданию спикер подземки Наталка Макогон.

Как сообщала "Страна", 16 июня в Киеве сообщили о заминировании шести станций метро.

А позже в столице закыли три станции метро на время "Марша равенства".