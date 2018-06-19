Высокопоставленный представитель Госдепартамента подтвердил позицию США, что Крым - это украинская территория.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

"Мы поддерживаем территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, и наша политика по Крыму остается неизменной", - заявили в Госдепе.

И добавили, что американские санкции в отношении России по Крыму будут оставаться в силе до тех пор, пока РФ не прекратит свою оккупацию и не вернет Крым Украине.

Также Госдеп США призвал Россию освободить 150 политических и религиозных заключенных, которые находятся на ее территории.

Напомним, что Госдеп осудил открытие Крымского моста, Россия ответила.

Как сообщала "Страна", Волкер планирует продолжать переговоры с Сурковым по ситуации на Донбассе.