Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев 19 июня опубликовало ежегодный отчет, в котором отметило рост количества людей, бежавших от войны и насилия.

По итогам 2017 года в мире насчитывается около 69 миллионов беженцев. А число людей, бежавших от войны, насилия или преследования и внутренне перемещенных лиц возросло на 4,6% по сравнению с 2016 годом.

Примерно 70% беженцев бежали из 5 стран: Афганистана, Сирии, Южного Судана, Сомали и Бирмы. Турция, Пакистан, Ливан и Иран также среди стран с наибольшим количеством беженцев.

По словам Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, потоки беженцев могут существенно замедлиться, если удастся завершить войны и решить кризисы в этих странах.

"Но мы не видим значительного прогресса в деле достижения мира в любой из этих стран", - отметил Филиппо Гранди.

Ранее "Страна" писала о том, что Трамп обрушился с критикой на политику Меркель в отношении беженцев.

Также мы сообщали, что в Германии подсчитали сколько миллиардов стоили бюджету беженцы только в прошлом году.