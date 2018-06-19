В понедельник, 18 июня, на трассе "Киев - Чоп" произошло ДТП недалеко от села Ковяри Пустомытовского района. В результате происшествия пострадал пятилетний ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба департамента по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

За рулем ВАЗ-2109 находился парень 1997 года рождения, житель г. Новый Роздол. Он не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части и перевернулся.

В результате ДТП травмы получила пассажирка легковушки, гражданка России, жительница Санкт-Петербурга, 2013 года рождения. Девочка временно проживает в городе Новый Раздол. Ее госпитализировали во Львовскую городскую детскую клиническую больницу.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Как сообщала "Страна", у автомобиля под Львовом оторвались два колеса, которые чуть не убили прохожую.

Напомним также, что во Львовской области селяне перекрыли трассу Киев-Чоп из-за мусорной свалки.