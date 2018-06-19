18 июня в Каневе, на реке Днепр утонули два брата, 2005 и 2007 годов рождения.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Черкасской области.

Местные жители, которые отдыхали на реке, увидели вещи детей и начали бить тревогу.

На месте происшествия были организованы поисковые работы с участием спасателей местной пожарно-спасательной части совместно с работниками полиции и местным населением. В 20:30 местный водолаз-волонтер, который спустился на дно реки, поднял на поверхность тела мальчиков.

С начала июня на водоемах области погибло 7 человек, из которых 3 - дети. Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил безопасности. В частности, купание в необорудованных для этого местах.

Напомним, что 16 июня в Киеве на территории Гидропарка нашли тело утонувшей женщины.

Как сообщала "Страна", в Одесской области на косе пропал 10-летний мальчик.