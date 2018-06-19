Служба безопасности Украины уволила советника главы СБУ Василия Грицака Юрия Тандита.

Об этом сообщают Украинские Новости со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, Тандит уволен с должности приказом, который был подписан недавно.

Также Юрий Тандит подал заявление об увольнении, которое было удовлетворено.

Собеседник сообщил, что накануне Тандит был замечен на форуме лидера политической партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко "Новый курс Украины". Кроме того, Тандит планирует вести свою программу на телеканале "Прямой".

Взять комментарии о произошедшем у самого Тандита пока не удалось.

Напомним, Юрий Тандит был назначен советником главы СБУ в июле 2015 года. Отвечал, в том числе, и за вопросы обмена пленными.

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