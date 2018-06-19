Сотрудники пограничной полиции Сигету-Мармацией (Румыния) обнаружили и конфисковали 7320 пачек сигарет украинского происхождения. Дрон с контрабандой приземлился на улице города.

Об этом сообщает Мukachevo.net.

17 июня пограничники заметили небольшой летательный аппарат, который пересек Тису. Аппарат приземлился на одной из улиц города Сигету-Мармацией, оставив там посылку - два ящика.

На месте происшествия были задержаны 38-летняя гражданка Румынии, которая ждала контрабандный груз. Всего было конфисковано 990 пачек сигарет украинского происхождения на сумму 11 400 лей (более 80 000 гривен).

Фото: mukachevo.net

Напомним, что украинский водолаз-контрабандист с сигаретами плавал по Тисе в Румынию.

Как сообщала "Страна", на границе с Румынией пограничники задержали контрабанду сигарет в платформе поезда.