Президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады, как неотложный, законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что этот проект закона призван выполнить требования Конституции, закона о Высшем антикоррупционном суде и закона о судоустройстве и статусе судей для начала деятельности Высшего антикоррупционного суда.

Докладывать законопроект на заседании парламента будет заместитель главы администрации президента Алексей Филатов.

Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла закон №7440 о Высшем антикоррупционном суде Украины, за который проголосовали 315 народных депутатов, а 11 июня Порошенко поставил под ним свою подпись.

Однако, по мнению отдельных нардепов и главы НАБУ Артема Сытника, для создания суда нужен еще один закон.

Ранее "Страна" писала о том, что в Венецианcкой комиссии не знали о странной правке закона об Антикоррупционном суде.

Также мы сообщали, что по словам Порошенко, Антикоррупционный суд запустят уже в этом году.