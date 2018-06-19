В Белгород-Днестровском районе Одесской области местный житель обстрелял из травматического пистолета егеря. Ранения получили три человека. Стрелка задержали. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Предварительно установлено, что правонарушитель на автомобиле вместе со своей женой прибыл в сад. Мужчина с собой имел устройство для отстрела резиновыми пулями, с которым ходил по территории. К ним подошел егерь, представился и сообщил о запрете на охоту, что и стало основанием столкновения, в ходе которого злоумышленник начал стрелять в сторону егеря", - говорится в сообщении.

В результате стрельбы непроникающее ранение грудной клетки получила жена стрелка, егерь был ранен в руку, а сам злоумышленник получил травму ноги. Все трое были госпитализированы, их состояние здоровья стабильное.

Кроме травматического пистолета, у злоумышленника изъяли охотничье ружье, которым он также пытался воспользоваться.

Фото: od.npu.gov.ua

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

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