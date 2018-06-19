Деятельность американского президента Дональда Трампа одобряют 45% американцев. Об этом говорят данные опроса аналитического агентства Gallup.

При этом уточняется, что это самый высокий показатель с момента вступления Трампа в должность.

По данным агентства, 90% одобряющих деятельность американского президента - республиканцы. Однако отмечается, что независимо от деятельности Трампа, маловероятно, что он сможет получить большую поддержку среди демократов.

Проводившие опрос социологи напоминают, что в течение всего президентского срока рейтинги одобрения Дональда Трампа показывали худшие значения, чем у его предшественников.

Опрос проводился по телефону 11-17 июня. В нем приняли участие 1511 человек. Статистическая погрешность составляет три процентных пункта.

В мае прошлого года рейтинг Трампа скатился до самых низких значений со дня инаугурации. Действующего президента США не поддерживали 56% американцев.

Напомним, 12 июня Дональд Трамп в Сингапуре провел историческую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Ее результатом стало подписание соглашения, в котором США предоставят КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея подтвердила приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Ранее "Страна" писала о том, что Трамп предложил госсекретарю Тиллерсону померяться уровнем IQ.

Также мы сообщали, что Дональд Трамп распорядился создать Военно-космические силы США.